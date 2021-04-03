Мирный протест в Белфасте перерос в жесткие столкновения с полицией

Местные жители вышли против ограничительных мер, вызванных пандемией. Но уже через несколько минут акции начали бросать в сотрудников правоохранительных органов тяжелые кирпичи, прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. По данным полиции, пострадали 8 офицеров. Правоохранители получили ожоги, травмы головы и ног. Задержаны 7 протестующих.



