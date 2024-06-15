15 июня в Швейцарии стартовал "саммит по Украине". Кровавые западники его хотели бы назвать саммитом мира, но у них, как бы они не крутили, все равно получается саммит войны и милитаризации. Форум сразу стал провальным.



Изначально на конференцию позвали более 160 делегаций. При этом Москву организаторы приглашать не стали. Главная ставка делалась на государства Глобального Юга, чтобы разбавить западную коалицию марионеток и придать "убедительности". Многие сразу отказались ввязываться в очередную авантюру Штатов и НАТО. Масштабные отказы пошли, как только стало понятно, что российского присутствия там не предвидится. Пекин отклонил приглашение по причине невыполнения условий для участия - а именно равного представительства обеих конфликтующих сторон.