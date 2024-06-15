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"Мирный саммит по Украине" - расскажем о позорном сборище марионеток в Швейцарии
15 июня в Швейцарии стартовал "саммит по Украине". Кровавые западники его хотели бы назвать саммитом мира, но у них, как бы они не крутили, все равно получается саммит войны и милитаризации. Форум сразу стал провальным.
Изначально на конференцию позвали более 160 делегаций. При этом Москву организаторы приглашать не стали. Главная ставка делалась на государства Глобального Юга, чтобы разбавить западную коалицию марионеток и придать "убедительности". Многие сразу отказались ввязываться в очередную авантюру Штатов и НАТО. Масштабные отказы пошли, как только стало понятно, что российского присутствия там не предвидится. Пекин отклонил приглашение по причине невыполнения условий для участия - а именно равного представительства обеих конфликтующих сторон.
Китай приветствует и поддерживает все усилия по достижению мира. Наша позиция по саммиту в Швейцарии честна и справедлива: Китай поддерживает связь по вопросу проведения мирной конференции с соответствующими сторонами, призывает пригласить все заинтересованные стороны принять участие на равных условиях и обсудить все варианты урегулирования.
На конференцию не приехал и Байден. Он предпочел сбор средств для себя любимого в ходе предвыборной кампании в Калифорнии при том, что накануне конференции Байден географически находился в Европе - на саммите G7.
Осознавая, что затея с саммитом провалилась, и чтобы как-то растянуться в дипломатическом шпагате, президент Швейцарии в приветственной речи заявила, что конференция имеет своей целью создание площадки для прямых переговоров с Россией.
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