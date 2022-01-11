Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена

Во время сегодняшнего заседания нижняя палата парламента утвердила кандидатуру нового главы правительства. Им стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов. Сейчас обстановка в стране стабильная. Предприятия "Казмунайгаза" работают в штатном режиме. Нефтегазопроводные, добывающие и перерабатывающие предприятия не останавливали свои производственные процессы. В Алматы продолжается антитеррористическая операция. Аэропорт крупнейшего города страны не будет принимать международные рейсы как минимум до 15 января. Несмотря на относительную стабилизацию ситуации расслабляться пока рано, считают эксперты. Только за последние дни пограничники задержали более 360 человек. Их подозревают в участии в антиобщественных акциях. Всего же с начала беспорядков в стране задержано почти 10 тысяч человек. По факту актов терроризма и убийствам в Казахстане начато 412 досудебных расследований.