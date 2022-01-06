Миротворческий контингент ОДКБ приступил к выполнению поставленных задач в Казахстане

Миротворческий контингент ОДКБ уже приступил к выполнению поставленных задач в Казахстане. В составе - подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Ил-76 буквально час назад вылетел из Мачулищей.



Первый борт уже несколько часов находится в Алматы. Сейчас военные проходят отработку и собираются начать дежурство в городе.