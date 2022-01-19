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Миротворцы ОДКБ покинули Казахстан
Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана завершен. Иностранных военных на территории страны больше нет. Об этом сообщил начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана.Во всех регионах страны завершилось действие режима ЧП. Отменен комендантский час. Аэропорт Алматы - вернулся к штатному режиму работы. На территории ряда регионовпроводятся оперативно-профилактические мероприятия "Правопорядок".
В Нур-Султане усилили охрану здания городской администрации, движение на улицах перекрыто. Число погибших за время мятежа увеличилось до 227 человек. Возбуждено 44 уголовных дела по статье "Терроризм".
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