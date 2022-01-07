Миротворцы ОДКБ прибывают в Казахстан

Российские Ил-76 доставили подразделение Вооруженных сил Беларуси. Это миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций. В подразделение входят только контрактники - они прошли обучение для выполнения миссии по защите важнейших объектов и граждан. Задачу будут выполнять вместе с коллегами из России, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. В Бишкеке парламент сегодня одобрил отправку миротворцев, и буквально через несколько часов они также прибыли в Казахстан. Три российских самолета Ил доставляют военных из Армении. На подлете также борт из Таджикистана. Важно отметить: совместная миссия основана на принципе взаимности. В случае необходимости любая страна ОДКБ может рассчитывать на подобную помощь. Миротворческий контингент должен обеспечить восстановление мира в Казахстане, ведь эта страна является одним из столпов экономической стабильности как в СНГ, так и в Евразии в целом.