Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства

Человечество на пороге величайшего демографического кризиса. Согласно масштабному американскому исследованию, глобальный показатель рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства населения, который равен показателю в 2,2 ребенка на одну женщину.

Снижение происходит стремительно во всех регионах мира, включая Африку, где изначально наблюдался высокий уровень рождаемости.

Такого масштабного падения не фиксировалось никогда - ни в периоды мировых войн, ни во время крупнейших эпидемий. Если нынешняя тенденция сохранится, население Земли достигнет пика около 9 млрд человек к 2056 году, после чего начнет сокращаться. Это значительно ниже оценок ООН.