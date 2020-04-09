Мировая экономика может потерять около 5 с половиной триллионов долларов

По словам финансистов с Уолл-Стрит, эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг в Японии.

Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930 годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома. Экономический спад не будет долгим, но для восстановления потребуется время. К докризисным показателям мировой ВВП сможет вернуться не ранее 2022 года.





COVID-19 в Европе: острая фаза кризиса, возможно, будет преодолена к концу апреля

На этом фоне ряд европейских стран выражает осторожный оптимизм. И в Париже, и Мадриде сейчас все более открыто говорят о предстоящем возвращении к нормальной жизни. В Чехии речь идет об открытии магазинов стройматериалов и спортивных товаров. А в Австрии надеются уже со следующей недели открыть небольшие магазины, а также торговые центры. При этом за последние сутки в стране от коронавируса умерли 30 человек. В Италии рост числа новых заражений, а также госпитализаций и смертей устойчиво замедляется не первый день.

В Сан-Франциско опасаются беспорядков