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Мировая экономика может потерять около 5 с половиной триллионов долларов
По словам финансистов с Уолл-Стрит, эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг в Японии.
Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930 годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома. Экономический спад не будет долгим, но для восстановления потребуется время. К докризисным показателям мировой ВВП сможет вернуться не ранее 2022 года.
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На этом фоне ряд европейских стран выражает осторожный оптимизм. И в Париже, и Мадриде сейчас все более открыто говорят о предстоящем возвращении к нормальной жизни. В Чехии речь идет об открытии магазинов стройматериалов и спортивных товаров. А в Австрии надеются уже со следующей недели открыть небольшие магазины, а также торговые центры. При этом за последние сутки в стране от коронавируса умерли 30 человек. В Италии рост числа новых заражений, а также госпитализаций и смертей устойчиво замедляется не первый день.
В Сан-Франциско опасаются беспорядков
Всего в мире из-за коронавируса остаться без работы или попасть под сокращение зарплат, по словам экспертов, могут свыше миллиарда человек. В Сан-Франциско растет напряженность, вызванная увеличением числа бездомных и массовыми увольнениями. Владельцы магазинов и ресторанов зашивают окна и двери фанерой, чтобы защититься от ограблений. Власти тем временем приступили к раздаче бесплатных продуктовых наборов.
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