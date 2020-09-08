Мировая экономика на пороге новых финансовых проблем

Миру предрекают скорый экономический кризис. Проблемы сулят уже до конца этого года. Сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад, уверены специалисты американской инвесткомпании Pacific Investment Management. Правительства развитых стран уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние. Но сохранить позиции будет непросто, считают экономисты. Ранее некоторые крупные бренды заявили о сокращении рабочих мест. Среди них Ford. Плюс не на руку напряжение в отношениях между США и Поднебесной. А крупнейшие китайские банки сообщают о худшем падении прибыли за последнее десятилетие. Еще одна проблема - риск второй волны коронавируса. Ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы оценивается в 35 триллионов долларов.



