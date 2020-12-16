Мировая экономика: откат к Великой депрессии

Мировой экономике явно не до социальных гарантий

Главное восстановить производство до уровня, который предшествовал пандемии, а на это понадобится не менее 3 лет. По информации Всемирного банка, в результате атаки коронавируса почти 100 миллионов человек на планете оказались в крайней нищете. Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году мировая экономика сократится почти на 4,5 %, что является самым серьезным спадом со времен Великой депрессии.

Пандемия ударила по национальным экономикам

Эксперты в один голос заявляют о разрушительном влиянии пандемии на экономику Евросоюза. Его ВВП уже показал рекордное падение - почти на 14,5 %. Это значит, что потери составят не менее 3 триллионов евро. В наибольшей степени пострадают экономики Великобритании, Испании, Италии, Греции, Франции. Существенное падение ВВП уже наблюдается в Латвии, Польше и Литве. Среди постсоветских стран наихудшие показатели демонстрируют Молдова, Украина и Грузия. Стремительно растет уровень безработицы. По данным Евростата, самая тяжелая ситуация в Испании. Там не трудоустроена практически пятая часть населения. Тревожная статистика в Литве и Латвии. Здесь уровень безработицы в районе 10 %.

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