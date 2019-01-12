Мировая космонавтика сегодня отмечает день рождения академика Сергея Королева

Он запустил первый искусственный спутник Земли, отправил в космос первого человека. Именно с него началась космическая эра в СССР. У него был плотный рабочий график, постоянные командировки и редкие минуты дома. Любил ли академик Королев Новый год? Какие угощения предпочитал на праздничном столе? Чем расположил к себе Юрия Гагарина? И каких собак выбирал для первых испытаний?

Интересные "космические" факты в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дарьи Белоусовой-Петровской. Этот двухэтажный особняк в одном из Останкинских переулков был построен специально для академика Королева. Советское правительство подарило дом главному конструктору страны в честь запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Здесь Сергей Павлович прожил 7 лет.

Сегодня здесь музей, но во время прогулки по дому не покидает ощущение, что хозяева вот-вот вернутся. Зайдут с подарками в зал и начнут готовиться к Новому году. В семье академика Королева всегда ждали гостей и в этот день накрывали большой стол. Угощения были простые и сытные: салат оливье, пирожки, запеченная картошка с мясом и обязательно апельсины.

Но сам Сергей Павлович домой на Новый год попадал редко. Очень плотный рабочий график. Полгода он в командировках, проводит испытания на Байконуре, но всегда в этот день пишет нежные поздравления жене.

После запуска первого искусственного спутника Земли у Королева единственная мечта - отправить в космос человека. Для этого сначала проводят многочисленные испытания на собаках. Причем параметры отбора очень строгие - только дворняжки и не выше 30 см в холке.

На первый полет в космос претендовали три человека: Герман Титов, Григорий Нелюбов и Юрий Гагарин. Последний оказался самым подготовленным и аккуратным.