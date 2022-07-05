Мировая пресса бьет тревогу - инфляция охватывает весь мир. По данным Евростата, потребительские цены по состоянию на 1 июля выросли до рекорда за всю историю ЕС на 8,6 %. Японское изданиеAsahi отмечает - антироссийские санкции бумерангом вернулись к западным странам.

При этом, по сообщениям Financial Times, в самой Японии - высокая инфляция, падение национальной валюты по отношению к доллару достигло рекордных за десятки лет значений. Высока инфляция и в Турции -более 78 % в годовом исчислении.

