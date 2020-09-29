Мировое сообщество призывает к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Накануне стало известно об артобстреле армянских позиций возле города Мардакерт. Азербайджан и Арменияобвиняют друг другав подстрекательстве к насилию. Ильхам Алиев заявил в своем "Твиттере", что "страна идет по праведному пути". А премьер Армении Никол Пашинянподчеркнул, что государство ни на миллиметр не сдвинется от спорной территории. Тем временем мировое сообщество настоятельно призывает сторонык деэскалации конфликта. Сегодня Совет Безопасности проведетэкстренную встречу по вопросу конфликта.