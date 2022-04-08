Мировому долгу предсказали рекорд

Аналитики предсказали резкий рост мирового суверенного долга. По итогам года его размер может побить исторический рекорд. Ожидается, что этот показатель превысит 71,5 трлн долларов. Основными источниками станут заимствования США, Китая и Японии. Однако есть основания полагать, что в том или ином объеме наращивать обязательства будет вынуждено подавляющее большинство стран. Напомним, по итогам прошлого года глобальный госдолг вырос почти на 8 %.