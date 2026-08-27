Мировой товарооборот снизится более чем на 1 % из-за обмеления Панамского канала

Администрация Панамского канала распорядилась сократить грузовой трафик в связи с преждевременным наступлением засушливого сезона.

Обычно этой судоходной артерией проводят в сутки 36-38 кораблей, теперь на протяжении нескольких месяцев их будут пропускать лишь 32 или менее.

Панамский канал обслуживает 5 % планетарного грузопотока, соответственно, объявленное сокращение трафика приведет к падению мирового товарооборота на 1 %.

По мнению специалистов в области логистики, это вряд ли станет причиной дефицита каких-либо товарных групп, однако их подорожание является неизбежным, а вместе с таковым и глобальный рост инфляции.