Мировой бизнес терпит миллиардные убытки из-за коронавируса

Мировой бизнес оценивает потенциальные убытки из-за распространения коронавируса. Французские отели уже столкнулись с массовым отказом граждан Китая от намеченных поездок. На этот месяц аннулированы практически все брони. Аналогичная обстановка и в Италии. По подсчетам специалистов, отели Рима за полгода из-за вируса не досчитаются 500 миллионов евро. А общие потери итальянского турсектора могут достичь четырех с половиной миллиардов. Американская компания "Дисней" оценила потери в 175 миллионов долларов. На время закрыты ее парки развлечений в Шанхае и Гонконге.