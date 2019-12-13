Мировой рекорд: 350 елок в доме

Мировой рекорд по числу рождественских елок установила пара из Германии: у себя дома супруги разместили 350 праздничных деревьев. Для украшений - а процесс занял восемь недель - использовали свыше 300 гирлянд и 42 тысячи игрушек. У каждой новогодней красавицы - уникальный стиль декора. Кроме шаров, некоторые украшены, например, фигурами героев кинофильмов. Представители немецкого института рекордов вручили супругам сертификат, и через год семья планирует разместить в своем жилище уже полтысячи елок.