ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мировой рынок кнопочных телефонов рухнул в I квартале

По данным международных аналитиков, за трехмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 миллиона мобильных телефонов, таким образом, за год рынок ушел в минус на 12 процентов. Лидер глобального рынка кнопочных телефонов сегодня Transsion Group с долей в 30 процентов. Аналитики отмечают, что рынок в целом серьезно сократился из-за пандемии: распространение коронавируса сильно ударило по розничным продажам сотовых трубок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все