Мировой рынок люксовых товаров в ближайшие годы будет расти, прогнозируют эксперты. По итогам года глобальный рынок товаров класса люкс прибавит 4 % и составит триллион и триста миллиардов евро. Ключевыми по продажам категориями станут: автомобили, личные предметы роскоши и гостиничный отдых класса люкс. Материковый Китай продолжает быть движущей силой для индустрии роскоши. По прогнозам экспертов, продажи в Поднебесной вырастут на 26 % и достигнут 30 миллиардов евро.