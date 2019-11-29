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Мировой рынок люксовых товаров в ближайшие годы будет расти

Мировой рынок люксовых товаров в ближайшие годы будет расти, прогнозируют эксперты. По итогам года глобальный рынок товаров класса люкс прибавит 4 % и составит триллион и триста миллиардов евро. Ключевыми по продажам категориями станут: автомобили, личные предметы роскоши и гостиничный отдых класса люкс. Материковый Китай продолжает быть движущей силой для индустрии роскоши. По прогнозам экспертов, продажи в Поднебесной вырастут на 26 % и достигнут 30 миллиардов евро.

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