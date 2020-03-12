Мировой рынок носимых гаджетов стремительно растет

Потребители полюбили носимые гаджеты - мировой рынок стремительно растет. Годовые поставки устройств увеличились практически вдвое (на 90 %), достигнув почти 340 миллионов единиц: это смарт-часы, фитнес-браслеты и трекеры физической активности, а также различные гарнитуры и беспроводные наушники. Крупнейшими поставщиками по итогам прошлого года стали Apple с долей в 32 процента глобального рынка носимых устройств, Xiaomi с долей почти в 12,5 %, также Samsung в тройке лидеров: у корейского производителя 9 % рынка.



