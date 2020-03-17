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Мировой туризм может потерять до 50 млн рабочих мест из-за коронавируса
Глобальный туризм может потерять до 50 миллионов рабочих мест из-за коронавируса. Такой неутешительный прогноз дает Всемирный совет по туризму и путешествиям. Прогнозный отчет был опубликован вскоре после того, как авиакомпании отменили тысячи рейсов по всему миру, а некоторые страховые перестали предлагать страхование путешествий новым клиентам. Таким образом, аналитики прогнозируют, что индустрия туризма может сократиться на четверть в этом году. Совет по туризму и путешествиям рекомендует правительствам принять ряд мер для оказания помощи туристическому бизнесу. К ним относятся отмена или упрощение виз, где это возможно, а также снижение затрат и налоговой нагрузки на туристов.
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