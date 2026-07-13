Мировую экономику ждет скачок цен на продукты из-за климатической аномалии

Мировую экономику ожидает затяжной продовольственный кризис из-за резкого изменения климата. По информации The Guardian, надвигающийся феномен "Супер-Эль-Ниньо" вызовет новый скачок цен на продукты, а его последствия растянутся до 2028 года.

Синоптики прогнозируют, что это климатическое явление принесет катастрофические засухи в одни регионы планеты и разрушительные наводнения в другие. Под ударом окажутся крупнейшие мировые производители зерна, риса, сахара и кофе.

По оценкам аналитиков, аномалия нанесет двойной удар по цепочкам поставок и поднимет стоимость продовольственного сырья почти на 16 %.

При этом в зоне максимального риска окажутся беднейшие страны, уязвимые к дефициту энергии и удобрений.