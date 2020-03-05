Мировую премьеру 25-й части бондианы перенесли из-за COVID-19

Из-за коронавируса страдает мировой кинопрокат. Пришлось перенести мировую премьеру 25-й части бондианы "Не время умирать". Она пройдет не весной, а осенью. Соответствующее решение приняли продюсеры ленты, когда изучили ситуацию на рынке кинопроката. В Великобритании новый фильм покажут 12-го, а в США - 25 ноября. В главной роди - Дэниел Крейг. Врага Джеймса Бонда № 1 должен сыграть Рами Малек.



