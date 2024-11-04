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Мировые ледники в 2023 году потеряли рекордные объемы льда
В 2023 году мировые ледники потеряли рекордные объемы, превышающие примерно в 5 раз объемы воды в Мертвом море. Такие данные следуют из нового доклада Всемирной метеорологической организации.
Отмечается, что это самая большая потеря с момента начала измерений в 1953 году, вызванная экстремальным таянием в Северной Америке и Европе. В Швейцарии ледники и вовсе потеряли около 10 % своего оставшегося объема с 2021 по 2023 годы. При этом снижение массы ледяных покровов ученые фиксируют по всему миру, даже в самых морозных частях Земли.
США могут вновь выйти из Парижского соглашения
Из Соединенных Штатов продолжают приходить новости о планах Дональда Трампа. Стало известно, что будущая администрация США собирается выйти из Парижского соглашения о климате, об этом сообщает The New York Times. Уточняется, что переходная команда Трампа также формулирует предложения по созданию гораздо больших возможностей для бурения и добычи полезных ископаемых, чем разрешено в настоящее время.
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