Мировые ледники в 2023 году потеряли рекордные объемы льда

В 2023 году мировые ледники потеряли рекордные объемы, превышающие примерно в 5 раз объемы воды в Мертвом море. Такие данные следуют из нового доклада Всемирной метеорологической организации.

Отмечается, что это самая большая потеря с момента начала измерений в 1953 году, вызванная экстремальным таянием в Северной Америке и Европе. В Швейцарии ледники и вовсе потеряли около 10 % своего оставшегося объема с 2021 по 2023 годы. При этом снижение массы ледяных покровов ученые фиксируют по всему миру, даже в самых морозных частях Земли.

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