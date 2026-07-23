Мировые цены на пшеницу взлетели до двухлетнего максимума из-за ударов в Черном море

Мировые цены на пшеницу взлетели до двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море, сообщает Bloomberg.

На торгах в Париже стоимость тонны пшеницы подскочила почти на 4,5 %, до 245 евро за т. Кукуруза теперь стоит 261 евро за т, обновив трехлетний рекорд.

Bloomberg подчеркивает, Черноморский регион - ключевой для глобального продовольственного рынка. На долю России и Украины приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Эксперты прогнозируют новый виток глобальной продовольственной инфляции.