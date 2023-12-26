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Мировые банки уволили более 60 тыс. сотрудников в 2023 году

Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тыс. человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.

По данным газеты, половина сокращений пришлась на организации с "Уолл-стрит", чьи инвестиционно-банковские предприятия изо всех сил пытались справиться со скоростью повышения учетных ставок в США и Европе. Причем эксперты прогнозируют новые сокращения в 2024 году из-за отсутствия стабильности и инвестиций.

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