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Мировые информагентства ждут реакцию Трампа на обстрел базы США в Ираке

Иран ночью обстрелял базы США в Ираке.

Сейчас в Вашингтоне четыре утра. Мировые информагентства ждут реакцию главы Белого дома.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телеэфире назвал ракетный удар по американским военным базам успешным и сказал, что Иран дал пощечину США.

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