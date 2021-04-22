Сегодня, в Международный день Земли, мировые лидеры обсудят климатический кризис на онлайн-саммите. Конференция в США продлится два дня, запланировано участие 40 мировых лидеров. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин. На сегодня запланировано обсуждение мер по борьбе с глобальным потеплением и выступление Папы Римского Франциска.