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Мировые лидеры обсудят климатический кризис на онлайн-саммите

Сегодня, в Международный день Земли, мировые лидеры обсудят климатический кризис на онлайн-саммите. Конференция в США продлится два дня, запланировано участие 40 мировых лидеров. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин. На сегодня запланировано обсуждение мер по борьбе с глобальным потеплением и выступление Папы Римского Франциска.

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