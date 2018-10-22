ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мировые СМИ обсуждают планы США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Мировые информагентства продолжают обсуждать планы США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Новости о том, что Штаты собираются выйти из соглашения, сначала появились в американских газетах. Вскоре информацию подтвердил и сам глава Белого дома. Как заявил Дональд Трамп, на такое решение его натолкнула Москва, которая якобы неоднократно нарушала это соглашение. «Опасный шаг, который вызывает сожаление», - так отреагировали в МИД России. Его глава Сергей Лавров подчеркнул, что на карту поставлена ядерная безопасность всего мира.

"Как мы уже не раз говорили, президент Путин подтвердил это на валдайском форуме совсем недавно в Сочи, любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. И такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что Соединенные Штаты тоже не откажутся от своей доли ответственности. И исхожу из того, что такой подход должен быть применен и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, так называемый ДСНВ-3".

Намерения главы Белого дома вызвали критику также в Евросоюзе, Китае и Японии. Ведь именно Договор о ракетах средней и меньшей дальности называют одним из главных гарантов безопасности на планете. В самих Штатах тоже далеко не все поддерживают идею выхода из соглашения. Так, сенатор Рэнд Пол в эфире Fox News назвал ее «большой и легкомысленной ошибкой». Договор, напомним, стал в какой-то мере символом окончания холодной войны. В 1987 Москва и Вашингтон после долгих и непростых переговоров решили избавиться от целого класса вооружений и никогда не производить его в будущем.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все