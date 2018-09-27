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Мировые СМИ обсуждают произошедший казус на сессии Генассамблеи ООН
Мировые СМИ обсуждают произошедший казус на сессии Генассамблеи ООН, который касается украинской делегации. Глава МИД Украины Павел Климкин заснул во время выступления президента Петра Порошенко. Как отмечают наблюдатели, глава государства три четверти своего выступления посвятил обвинениям в адрес России и всего несколько минут самой Украине.
Кстати, Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Разногласий пока больше, чем шагов навстречу. Накануне на заседании Совбеза ООН Президент США в очередной раз подтвердил свои намерения продолжить торговую войну против Китая. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Пекин вмешивается в промежуточные выборы в американский конгресс. При этом главной темой заседания было нераспространение оружия массового уничтожения. Представители России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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