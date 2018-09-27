Мировые СМИ обсуждают произошедший казус на сессии Генассамблеи ООН, который касается украинской делегации. Глава МИД Украины Павел Климкин заснул во время выступления президента Петра Порошенко. Как отмечают наблюдатели, глава государства три четверти своего выступления посвятил обвинениям в адрес России и всего несколько минут самой Украине.

Кстати, Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.