Мировые СМИ продолжают обсуждать теракт в Страсбурге

Вчерашние трагические события стали очередным шоком для французов. В результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре города два человека погибли, один пострадавший на грани смерти, 13 раненых. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Его поиски ведут сотни правоохранителей. Уже задержаны несколько человек из окружения подозреваемого, в том числе родители и 2 его брата. По словам очевидцев, нападавший кричал: "Аллах акбар!". По поступающей информации, злоумышленник марокканского происхождения и является радикальным исламистом. МИД Беларуси сейчас работает в тесном контакте с полицией. Сообщается, что наших граждан среди пострадавших в Страсбурге нет. Для оперативного получения информации французскими властями открыта горячая линия.



Тему продолжит Елизавета Казакова. Страсбург перешел на осадное положение. По распоряжению мэрии, закрыт рождественский рынок, рядом с которым произошел теракт, закрыты детские ясли и сады, начальные школы. Прекращено движение транспорта. А в первые мгновения после трагедии прохожим рекомендовали по возможности укрываться в домах, кафе или в ресторанах.



Подозреваемый открывал стрельбу трижды в историческом центре города. Стрелял 29-летний уроженец Страсбурга - выходец из Марокко. Нападавший во время перестрелки с полицией был ранен, но ему удалось скрыться на угнанном такси. Кстати, стрелка в тот же день должны были задержать по подозрению в убийстве. В базе данных французских правоохранителей он проходил как экстремист, имел 27 судимостей во Франции, Германии, Швейцарии.

Праздничных представлений для жителей и гостей Страсбурга в этом году уже не будет. Сегодня здесь траур. Во вторник вечером проходил матч баскетбольной Евролиги: зрителям запретили покидать спортивную арену.



Меры безопасности были экстренно введены в Европарламенте - как внутри комплекса зданий, так и на прилегающей территории. Все выходы были закрыты. Сегодня утром память погибших депутаты почтили минутой молчания.

Сегодня в Страсбурге введен и запрет на проведение протестных акций. Еще вчера город переживал массовые волнения студентов против реформы образования. Уже не работали порядка 60 школ. Ряд СМИ допустили версию о специально организованном нападении на ярмарке ради отвлечения французов от акций протеста. Госсекретарь при МВД Франции назвал подобные предположения возмутительными.

