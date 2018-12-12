3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мировые СМИ продолжают обсуждать теракт в Страсбурге
Вчерашние трагические события стали очередным шоком для французов. В результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре города два человека погибли, один пострадавший на грани смерти, 13 раненых. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Его поиски ведут сотни правоохранителей. Уже задержаны несколько человек из окружения подозреваемого, в том числе родители и 2 его брата. По словам очевидцев, нападавший кричал: "Аллах акбар!". По поступающей информации, злоумышленник марокканского происхождения и является радикальным исламистом. МИД Беларуси сейчас работает в тесном контакте с полицией. Сообщается, что наших граждан среди пострадавших в Страсбурге нет. Для оперативного получения информации французскими властями открыта горячая линия.
Тему продолжит Елизавета Казакова. Страсбург перешел на осадное положение. По распоряжению мэрии, закрыт рождественский рынок, рядом с которым произошел теракт, закрыты детские ясли и сады, начальные школы. Прекращено движение транспорта. А в первые мгновения после трагедии прохожим рекомендовали по возможности укрываться в домах, кафе или в ресторанах.
Подозреваемый открывал стрельбу трижды в историческом центре города. Стрелял 29-летний уроженец Страсбурга - выходец из Марокко. Нападавший во время перестрелки с полицией был ранен, но ему удалось скрыться на угнанном такси. Кстати, стрелка в тот же день должны были задержать по подозрению в убийстве. В базе данных французских правоохранителей он проходил как экстремист, имел 27 судимостей во Франции, Германии, Швейцарии.
Праздничных представлений для жителей и гостей Страсбурга в этом году уже не будет. Сегодня здесь траур. Во вторник вечером проходил матч баскетбольной Евролиги: зрителям запретили покидать спортивную арену.
Меры безопасности были экстренно введены в Европарламенте - как внутри комплекса зданий, так и на прилегающей территории. Все выходы были закрыты. Сегодня утром память погибших депутаты почтили минутой молчания.
Сегодня в Страсбурге введен и запрет на проведение протестных акций. Еще вчера город переживал массовые волнения студентов против реформы образования. Уже не работали порядка 60 школ. Ряд СМИ допустили версию о специально организованном нападении на ярмарке ради отвлечения французов от акций протеста. Госсекретарь при МВД Франции назвал подобные предположения возмутительными.
Власти допускают, что подозреваемый Шариф Шекат мог покинуть страну. Германия после инцидента усилила контроль на границе с Францией. На ключевых погранпереходах время проверки может составлять до 90 минут. Сама же Франция остается в состоянии повышенной опасности террористических нападений со стороны экстремистов с начала 2015 года. С того времени в результате серии атак погибло почти 240 человек. Ситуация такова, что спецслужбы просто не в состоянии следить за всеми радикалами и своевременно определять, собираются они совершать теракты или нет.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов