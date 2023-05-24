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Мировые цены на оливковое масло выросли до рекордного уровня
Цены на оливковое масло первого холодного отжима выросли до рекордного уровня. В апреле стоимость тонны продукта поднялась почти на 50 % в годовом выражении и превысила 6 тыс. долларов. Последний сезон оказался для производителей рекордно сложным: урожай оливок стал минимальным за 30 лет. Рост цен объясняют прошлогодней рекордной засухой в Испании, которая обеспечивает 40 % мирового производства оливкового масла. Подобные проблемы испытывают также в Италии.
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