Мировые цены на оливковое масло выросли до рекордного уровня

Цены на оливковое масло первого холодного отжима выросли до рекордного уровня. В апреле стоимость тонны продукта поднялась почти на 50 % в годовом выражении и превысила 6 тыс. долларов. Последний сезон оказался для производителей рекордно сложным: урожай оливок стал минимальным за 30 лет. Рост цен объясняют прошлогодней рекордной засухой в Испании, которая обеспечивает 40 % мирового производства оливкового масла. Подобные проблемы испытывают также в Италии.