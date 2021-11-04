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Мировые цены на продовольствие достигли пикового значения

Мировые цены на продовольствие подскочилидо новогопикового значения. Превышен уровень 2011года. По даннымФАО, среднее значение индекса продовольственных цен только за октябрьподнялось в среднем на 3 %.Подорожали пшеница, растительное масло и молочная продукция. А вот цены на мясо и сахар снизились по сравнению с сентябрьским показателем впервые за полгода.

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