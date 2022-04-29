Мировые цены на соевые бобы и кукурузу приблизились к рекордным максимумам. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, стоимость соевых бобов с начала года выросла на 27 %, кукурузы - на 37 %. В числе факторов, повлиявших на рост цен, называют конфликт в Украине, плохие урожаи в Южной Америке и неблагоприятные погодные условия в США. Сказалось также повышение спроса на некоторые сельхозкультуры для производства биотоплива. Аналитики газеты отмечают, что процесс отразится на дальнейшем ускорении продовольственной инфляции в Соединенных Штатах.



Согласно прогнозу Всемирного банка, продовольственные товары в этом году подорожают почти на 23 %. Цены на растительные масла, пшеницу и овес уже достигли рекордных максимумов.



Удар по рынку продовольствия нанесла и сильнейшая засуха в Индии, которая установилась в основных районах выращивания пшеницы. По официальным оценкам, общая урожайность в стране снизилась на 15-20 %. Власти Индии опасаются, что это может ударить по странам, планирующим восполнить дефицит зерновых из Украины и России за счет поставок индийской пшеницы.