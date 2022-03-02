Мировые цены на топливо достигли максимумов с 2014 года

Мировые цены на топливо подскочили до максимумов. Впервые с июля 2014 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 113 долларов за баррель. А цена на газ в Европе, по данным Лондонской межконтинентальной биржи, достигла 2 200 долларов за тысячу кубометров.