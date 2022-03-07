Ситуация вокруг Украины сказывается на французском сельском хозяйстве. Дефицит поставок из двух государств может спровоцировать рост цен. В таком случае миру грозит продовольственный кризис. К слову, на Россию приходится почти 25 процентов всех азотных удобрений, импортируемых в Европу. Также вместе с Украиной страны обеспечивают 30 % мирового экспорта пшеницы, являются крупными экспортерами зерна, масличных культур, топлива, природного газа и удобрений.

Если продовольственный кризис - пока лишь нависшая угроза, стремительное увеличение стоимости голубого топлива - реальная проблема для Европы. Цена на газ растет на глазах и впервые в истории превысила 3700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. На фоне заявлений о возможном запрете поставок из России в США растет стоимость нефти. Уже 139 долларов за баррель. Это максимальная стоимость с 2008 года.