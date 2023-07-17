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Миру предрекли кризис из-за удаленной работы
Миру грозит кризис из-за удаленной работы. Как пишет Bloomberg, изменение режима и условий труда сотрудников, в свое время вызванное пандемией, приведет к падению совокупной стоимости мировой офисной недвижимости на 1/4 к концу десятилетия.
Согласно исследованию, в крупных городах только 37 % сотрудников компаний сейчас работают не в удаленном режиме. Сокращение спроса на посещение офисов неизбежно приведет к снижению стоимости аренды помещений, а также затронет цены на торговую и жилую недвижимости, расположенных поблизости к бизнес-центрам, пришли к выводу аналитики.
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