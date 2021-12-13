Миру представлен натуральный гигантский синий сапфир "Королева Азии" в 1,5 млн карат

Шри-Ланка продолжает удивлять своими драгоценными находками. Миру представлен натуральный гигантский синий сапфир. По утверждению местных властей, это самый большой в мире камень такого типа. Его масса почти 310 килограммов! Перед показом публике сапфир благословила группа буддийских монахов. Драгоценный камень состоит из оксида алюминия, титана, железа и никеля. Сапфир назвали "Королевой Азии", но международные организации его пока не сертифицировали.