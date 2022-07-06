Мирзиеев: Беспорядки в Узбекистане спровоцированы из-за рубежа

Президент Узбекистана заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовили зарубежные деструктивные центры. Цель - разрушить территориальную целостность и спровоцировать межнациональный конфликт. Власти сообщают, что в ходе полицейской операции в Каракалпакстане были задержаны причастные к организации беспорядков иностранцы. Напомним, что несколько дней назад в городе Нукусе вспыхнул конфликт: толпы местных жителей попытались разгромить структуры госуправления. В ходе столкновений погибли 18 человек, 243 пострадали. Беспорядки удалось подавить. Поиск зачинщиков продолжается.