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Мирзиеев: Беспорядки в Узбекистане спровоцированы из-за рубежа

Президент Узбекистана заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовили зарубежные деструктивные центры. Цель - разрушить территориальную целостность и спровоцировать межнациональный конфликт. Власти сообщают, что в ходе полицейской операции в Каракалпакстане были задержаны причастные к организации беспорядков иностранцы. Напомним, что несколько дней назад в городе Нукусе вспыхнул конфликт: толпы местных жителей попытались разгромить структуры госуправления. В ходе столкновений погибли 18 человек, 243 пострадали. Беспорядки удалось подавить. Поиск зачинщиков продолжается.

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