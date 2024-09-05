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Мишель Барнье назначен новым премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером бывшего главу МИД - Мишеля Барнье. Ему поручено сформировать правительство единства, которое, по словам Макрона, должно "служить французскому народу".

Ранее более 80 депутатов "Нового народного фронта" подписали резолюцию, которая призывает к импичменту Макрона, так как он отказывался назначать нового премьера из победившей на парламентских выборах левой коалиции. Так и случилось, Барнье является правоцентристом.

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