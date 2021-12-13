"Мисс Вселенная - 2021" - Харнааз Сандху из Индии

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная - 2021" стала представительница Индии Харнааз Сандху. На втором месте - уроженка ЮАР. В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.



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