Миссии МАГАТЭ отказали в спецпропусках, военные РФ обезвредили диверсионную группу

Глава администрации Запорожской области отказал миссии МАГАТЭ в спецпропусках. Международные чиновники простояли в многочасовой очереди вместе с рядовыми гражданами, которые пытаются выехать с подконтрольной Украине территории. В настоящий момент миссия уже прибыла на станцию. Возможно, за время ожидания в очереди, сотрудники МАГАТЭ поняли, кого украинцы считают виновниками своих бед, кто именно обстреливает АЭС.Ожидается, что делегация экспертов прибудет на Запорожскую АЭС завтра.