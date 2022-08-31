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Миссии МАГАТЭ отказали в спецпропусках, военные РФ обезвредили диверсионную группу
Глава администрации Запорожской области отказал миссии МАГАТЭ в спецпропусках. Международные чиновники простояли в многочасовой очереди вместе с рядовыми гражданами, которые пытаются выехать с подконтрольной Украине территории. В настоящий момент миссия уже прибыла на станцию. Возможно, за время ожидания в очереди, сотрудники МАГАТЭ поняли, кого украинцы считают виновниками своих бед, кто именно обстреливает АЭС.Ожидается, что делегация экспертов прибудет на Запорожскую АЭС завтра.
Еще одним доказательством вины ВСУ в ядерном терроризме можно считать новость последних часов: российские военные обезвредили диверсионную группу, которая готовила теракт на Запорожской АЭС. Продолжаются и обстрелы. Прошлой ночью украинская артиллерия вновь нанесла удар по хранилищам ядерных отходов. Радиационного заражения пока, к счастью, удалось избежать.
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