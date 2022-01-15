Миссия ОДКБ в Казахстане окончательно завершится 19 января

Операция по выводу оставшегося миротворческого контингента из Казахстана продолжается. Заявленная дата окончательного завершения мероприятий - 19 января. И хотя присутствие сил ОДКБ в корне изменило ситуацию в Казахстане, в стране продолжает действовать режим ЧП. Напряжение сохраняется в Алматы. Комендатура города заявила о задержании за время протестов более 2 400 человек. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и почти 4 000 боеприпасов.



Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное число жертв беспорядков. Глава государства убежден, что систему нацбезопасности страны необходимо реформировать. В ближайшее время в стране создадут Силы специальных операций. Руководить процессом будет Совбез страны.