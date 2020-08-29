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Митинг коронаскептиков в Берлине перерос в стычки с полицией
Стычки с полицией и водометы в центре германской столицы В Берлине сегодня проходят многотысячные акции протеста коронаскептиков и противников ограничительных мер. По данным местных СМИ, демонстранты проигнорировали условие властей о необходимости соблюдения социальной дистанции и обязательного использования защитных масок. И полиция приняла решение разогнать протестующих. Недалеко от Бранденбургских ворот в стражей порядка полетели бутылки и камни. Начались столкновения. Есть задержанные.
Несмотря на призывы разойтись, люди по-прежнему собираются вместе, хором поют гимн и сопротивляются задержаниям. Общая численность стражей правопорядка составляет около 3 тысяч, в их распоряжении имеются водометы. При этом некоторые издания сообщают, что к полиции идет подкрепление, а в пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.
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