Митинг коронаскептиков в Берлине перерос в стычки с полицией

Стычки с полицией и водометы в центре германской столицы В Берлине сегодня проходят многотысячные акции протеста коронаскептиков и противников ограничительных мер. По данным местных СМИ, демонстранты проигнорировали условие властей о необходимости соблюдения социальной дистанции и обязательного использования защитных масок. И полиция приняла решение разогнать протестующих. Недалеко от Бранденбургских ворот в стражей порядка полетели бутылки и камни. Начались столкновения. Есть задержанные.



Несмотря на призывы разойтись, люди по-прежнему собираются вместе, хором поют гимн и сопротивляются задержаниям. Общая численность стражей правопорядка составляет около 3 тысяч, в их распоряжении имеются водометы. При этом некоторые издания сообщают, что к полиции идет подкрепление, а в пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.



