ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Митинг предпринимателей у здания Верховной рады в Киеве

Очередной митинг предпринимателей в Киеве. У здания Верховной рады собралось около тысячи человек - они требуют отсрочки закона о повсеместном введении кассовых аппаратов. Кроме того, ИП недовольны, по их словам, наплевательским отношением правительства к частному бизнесу и требуют от депутатов принять проект по содействию малому предпринимательству.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все