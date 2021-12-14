Митинг предпринимателей у здания Верховной рады в Киеве

Очередной митинг предпринимателей в Киеве. У здания Верховной рады собралось около тысячи человек - они требуют отсрочки закона о повсеместном введении кассовых аппаратов. Кроме того, ИП недовольны, по их словам, наплевательским отношением правительства к частному бизнесу и требуют от депутатов принять проект по содействию малому предпринимательству.