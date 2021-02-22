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Митинг против COVID-ограничений в Германии
Тем временем в Европе люди тоже недовольны. В немецком Аугсбурге прошел автопробег против карантинных ограничений. Десятки машин проехали по окрестностям города в составе колонны. Перед заездом полиция проверила у каждого водителя наличие маски и выполнение санитарных норм.
В Милане футбольные болельщики нарушили запрет на массовые собрания
Зато в Италии ковидные нормы нарушаются с размахом. В Милане порядка семи тысяч футбольных болельщиков нарушили запрет на массовые собрания, чтобы поприветствовать свою команду. Фаны жгли сигнальные ракеты, размахивали флагами и полностью игнорировали социальную дистанцию. На месте работала полиция.
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