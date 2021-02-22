Митинг против COVID-ограничений в Германии

Тем временем в Европе люди тоже недовольны. В немецком Аугсбурге прошел автопробег против карантинных ограничений. Десятки машин проехали по окрестностям города в составе колонны. Перед заездом полиция проверила у каждого водителя наличие маски и выполнение санитарных норм.

