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Митинг против COVID-ограничений в Германии

Тем временем в Европе люди тоже недовольны. В немецком Аугсбурге прошел автопробег против карантинных ограничений. Десятки машин проехали по окрестностям города в составе колонны. Перед заездом полиция проверила у каждого водителя наличие маски и выполнение санитарных норм.


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В Милане футбольные болельщики нарушили запрет на массовые собрания

Зато в Италии ковидные нормы нарушаются с размахом. В Милане порядка семи тысяч футбольных болельщиков нарушили запрет на массовые собрания, чтобы поприветствовать свою команду. Фаны жгли сигнальные ракеты, размахивали флагами и полностью игнорировали социальную дистанцию. На месте работала полиция.

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