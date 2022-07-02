Митинг против наплыва украинских беженцев в Варшаве прошел под лозунгом "Польша, а не Укрополь"

"Польша, а не Укрополь" - с таким лозунгом в Варшаве прошел митинг против наплыва украинских беженцев. Страна приняла уже 4 миллиона 400 тысяч гостей из Незалежной. Мэр столицы пожаловался, что город может не выдержать второй волны беженцев. Для украинцев уже отменен бесплатный проезд в общественном транспорте, прекращаются выплаты пособий для беженцев, которые находятся в стране более 120 дней, а также для принимающих их семей.



А на машинах европейцев стали появляться красноречивые наклейки "Европа без Украины". Похоже, что в условиях растущих цен и высоких тарифов на топливо жителям Старого Света становится не до гостей.