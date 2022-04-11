Митинг против санкционированного США госпереворота прошел в Пакистане

Десятки тысяч пакистанцев вышли на митинг в поддержку бывшего премьера Пакистана Имрана Хана. Накануне парламент страны вынес ему вотум недоверия. Позже Хан в своем первом заявлении после этого заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Как заявлял экс-глава правительства, его независимая политика не раз вставала костью в горле Вашингтону. Имран Хан ожидает, что сейчас к власти придет "группа сговорчивых мошенников, выпущенных под залог".