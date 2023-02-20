Митинг против спонсирования конфликта на Украине проходит в Вашингтоне

Мы здесь, потому что мы на грани ядерной войны, ближе, чем когда-либо. Я работала в Вашингтоне, я работала на Байдена. Я знаю, что ранее говорила - в 2019-м и 2020-м, что, если Байден станет президентом, то не будет войны с Россией, и вот сейчас мы расширяем прокси-войну в Украине.

Тара Рид, бывшая помощник в сенате