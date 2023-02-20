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Митинг против спонсирования конфликта на Украине проходит в Вашингтоне
Опасения оправданы: поддержка военного конфликта в самой Америке падает, особенно на фоне внутренних проблем. В центре Вашингтона проходит массовый митинг против поставок оружия Киеву. Участники требуют остановить многомиллиардные расходы США на Украину и призывают к мирному урегулированию конфликта и роспуску НАТО. Среди митингующих бывшая помощник в сенате Тара Рид, она заявила о своем разочаровании в президентстве Джо Байдена.
Мы здесь, потому что мы на грани ядерной войны, ближе, чем когда-либо. Я работала в Вашингтоне, я работала на Байдена. Я знаю, что ранее говорила - в 2019-м и 2020-м, что, если Байден станет президентом, то не будет войны с Россией, и вот сейчас мы расширяем прокси-войну в Украине.
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