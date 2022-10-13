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Митинг в Италии, акция в Британии и забастовка во Франции - Европа продолжает погружаться в хаос
Европа медленно, но верно продолжает погружаться в хаос. Масштабный митинг вспыхнул в Италии. Около двух тысяч рабочих местной энергетической компании блокируют улицы в Генуе. Они жгут покрышки и выстраивают баррикады из мусорных контейнеров. Так демонстранты выступают против массовых увольнений.
Британцы требуют утеплить дома
Британские экоактивисты в это время призывают правительство к мерам по утеплению домов. Ведь каждую зиму там от холода умирают около 8,5 тысячи человек. Этой зимой их будет больше из-за кризиса стоимости жизни. Чтобы привлечь внимание к проблеме, десятки протестующих приклеили себя к тротуарам возле парламента Великобритании в Лондоне. Через два часа правоохранители принялись убирать их с проезжей части.
Меня толкнули на землю, и полицейский наступил мне на волосы, причинив сильную боль. Но сегодня я снова здесь, чтобы подтолкнуть правительство к мерам по теплоизоляции Британии. Мы в кризисе. Люди решаются влезть в долги только для того, чтобы согреться и поесть.
Я была здесь в прошлом году. Мы требовали от правительства изолировать дома самых бедных, начиная с социального жилья. Но они вообще ничего не сделали. Они только обещают.
Забастовка сотрудников НПЗ привела к дефициту топлива во Франции
Тем временем во Франции продолжают бастовать нефтеперерабатывающие заводы. Стачка была продлена, несмотря на угрозы властей прекратить акцию силовым методом. Призывы услышать голос народа заканчиваются в этой стране столкновениями с полицией. Принципы работы демократии объясняют с помощью дубинок.
Акция продолжается с 27 сентября и вызвала серьезный дефицит топлива. В некоторых районах пришлось ввести ограничения на продажу бензина до 30 литров, на заправках возникли очереди и конфликты.
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